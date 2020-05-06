Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
06.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:07

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 584 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 584 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 30 bin 303 test yapılırken, 2 bin 253 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 917 kişi iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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