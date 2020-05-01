Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
01.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:23

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 41 bin 431 test yapılırken, 2 bin 188 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 922 kişi iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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