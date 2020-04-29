Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 89 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 89 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 81 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 89 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 81 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 43 bin 498 test yapılırken, 2 bin 936 yeni vaka tanısı konuldu, 5 bin 231 kişi iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA