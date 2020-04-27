Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 900 olduğunu açıkladı.
27.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:12
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 900 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 20 bin 143 test yapılırken, 2 bin 131 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 651 kişi iyileşti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA