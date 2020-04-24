Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 109 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 109 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 600 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 109 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 600 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 38 bin 351 test yapılırken, 3 bin 122 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 246 kişi iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA