Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 962 yapılırken, 3 bin 116 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 14 kişi iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA