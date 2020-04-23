Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam...
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.
23.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:06
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 962 yapılırken, 3 bin 116 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 14 kişi iyileşti. - ANKARA
Kaynak: İHA