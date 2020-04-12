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Sağlık Bakanlığı, Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 198 olduğunu açıkladı.

12.04.2020 19:43 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:43
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 198 olduğunu açıkladı. Bugün 35 bin 720 test test yapılırken, 4 bin 789 yeni vaka tanısı konuldu.481 kişi ise iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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