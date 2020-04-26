Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 99 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 357 yeni... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 99 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 357 yeni vaka tanısı konulduğunu, 3 bin 558 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 99 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 357 yeni vaka tanısı konulduğunu, 3 bin 558 hastanın da iyileştiğini açıkladı. - ANKARA Kaynak: İHA