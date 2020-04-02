Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 356'ye çıktı" Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 356'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 356'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiği toplam vefat sayısının 356 olduğu açıklandı. Açıklamada, bugünkü test sayısının 18 bin 757 ve vaka sayısının 2 bin 456 olduğu belirtildi. Toplam test sayısının 125 bin 556, toplam vaka sayısının 18 bin 135, yoğun bakım hasta sayısının bin 101, entübe hasta sayısının 783, iyileşen hasta sayısının 415 olduğu kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA