Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye korona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 73... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye korona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 27 bin 69'a, can kaybının da 574'e ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye korona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 27 bin 69'a, can kaybının da 574'e ulaştığını açıkladı. - ANKARA Kaynak: İHA