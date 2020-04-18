Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti" Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 121 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 890 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 121 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 890 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 121 kişi korona virüsten hayatını kaybettiği, toplam can kaybı bin 890 oldu. Bugün toplam 40 bin 520 test yapılırken, 3 bin 783 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 82 bin 329 oldu. Bugünkü bin 822 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı 10 bin 453'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının bin 54, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 894 olduğu açıklandı.

"ŞİFA BULAN HASTA SAYIMIZ 10 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA