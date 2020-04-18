Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti" - Haberler
Güncel

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 121 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 890 olduğunu açıkladı.

18.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:25
Sağlık Bakanlığı:

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 121 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 890 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 121 kişi korona virüsten hayatını kaybettiği, toplam can kaybı bin 890 oldu. Bugün toplam 40 bin 520 test yapılırken, 3 bin 783 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 82 bin 329 oldu. Bugünkü bin 822 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı 10 bin 453'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının bin 54, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 894 olduğu açıklandı.

"ŞİFA BULAN HASTA SAYIMIZ 10 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı Haberler
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti
İmamoğlu'na 'Seni paramparça edeceğim' diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı
Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara...
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut...
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kutsi Tarkan Muazzez Abacı Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Shane Larkin Lionel Messi Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Lenfoma Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 20:52:38. #1.14#
title