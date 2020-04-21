Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 95 bin 591 oldu Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4611 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 119 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 95 bin 591, can kaybı 2259 oldu

Son 24 saatte 4611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 119 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 95 bin 591, can kaybı 2259 oldu. Gazetecilerimiz haber üzerinde çalışıyor. Yeni gelen bilgilerle haberi en kısa zamanda güncelleyeceğiz. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com