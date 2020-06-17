Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncellendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncellendi

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, camilerde ve diğer ibadethanelerde klima cihazlarının kesinlikle çalıştırılmaması, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma ile havalandırılma sağlanması gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı
17.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:19

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, camilerde ve diğer ibadethanelerde klima cihazlarının kesinlikle çalıştırılmaması, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma ile havalandırılma sağlanması gerektiği belirtildi.

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, "klima ya da iklimlendirme sistemleri", "kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlar", "tekne, yatlar gibi gezi tekneleri, turistik amaçlı deniz araçları ve turistik amaçlı olta balıkçılığı" ile "sergiler"de alınması gereken önlemlerle ilgili başlıklar eklendi.

Rehberde, kapalı ortamda en düzgün çalışan klima sisteminin bile, oluşacak hava akımları nedeniyle bulaş riskini tamamen kontrol edemeyeceği veya önleyemeceği belirtilerek, yüzde yüz taze havalı klima (iklimlendirme) sistemleri sayesinde iç mekanda havada asılı kalan virüs partiküllerin emilerek dışarı atılacağı, yerine dışardan alınan temiz ve filtreden geçirilmiş taze hava ile havada asılı olan damlacıkların seyreltilmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Böylece hava kaynaklı oluşabilecek bulaş risklerinin azaltılacağı vurgulanan rehberde, klima ya da iklimlendirme sistemleri kullanımında dikkat edilecek genel önlemlerin yanı sıra hastane, otel, restoran, AVM, ofis, tiyatro ve sinema salonlarında alınacak tedbirler de sıralandı. Önlemlerden bazıları şöyle:

"- Doğal havalandırma tercih edilmelidir. Dış ortama açık pencere ve kapılar kullanılarak, kapalı ortam havalandırılmalıdır.

Zorunlu olmadıkça klima sistemleri veya cihazları çalıştırılmamalıdır.

Oda havasını önemli ölçüde hareketlendirip hava akışına neden olan tavan veya taşınabilir vantilatörler kullanılmamalıdır.

Gece boyunca veya sabaha karşı, dış havanın soğukluğundan da faydalanarak iklimlendirme sistemlerini çalıştırıp ortam sıcaklığını düşürmek mümkündür. Böylece AVM gibi kapalı ortamların klima sistemlerini kullanmadan doğal soğutma ile bir müddet sıcaklık kontrolü yapmak mümkün olacaktır.

Hasta odaları, hasta değişiminde temizlik ve dezenfeksiyondan sonra, açılabilir pencereleri olması durumunda pencereler açılarak oda havalandırılmalıdır.

Restoran ve lokantalarda, yani kişi sayısının yoğun olduğu kapalı hacimlerde (düzenli şekilde maske kullanımının mümkün olmadığı alanlarda) iç hava kullanan split klima ve yüzde yüz iç hava veya karışım havası ile çalıştırılan türdeki FCU veya VRF cihazları, kullanılmamalıdır.

Metrolarda, vagonlarda yolcu kapasitesini düşürerek, klima sistemini mümkün olduğu kadar devre dışı bırakarak, vagon içindeki hava dağılımını durdurmakla risk azaltılabilir.

Otobüslerde, dış hava sıcaklığının uygun olması durumunda ve yolcu sayısının yoğun olmadığı dönemlerde, klima cihazının kapatılması uygun olabilir.

Camilerde ve diğer ibadethanelerde, klima cihazları kesinlikle çalıştırılmamalı, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma ile havalandırılma sağlanmalıdır.

Konutlarda kullanılan FCU, VRF, split klimaların kullanılması, ev halkı dışından kişilerin konuta girmemesi koşulu ile çok büyük risk yaratmamaktadır. Eve yabancı kişilerin ziyareti sırasında, ev halkının sağlığı için bu cihazların durdurulması gerekmektedir."

Yurtlarda bulunan tüm öğrenci ve çalışanlar maske takacak

Rehberde, Kovid-19 bulaşma riskinin yurtlar gibi toplu yaşam alanlarında oldukça yüksek olduğu belirtilerek, yurtlarda kalan öğrencilerin kayıtlarının iyi tutulmasının, olgu çıkması durumunda temaslıların bulunup yayılmanın kontrolü açısından önemli olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda alınacak önlemlerden bazıları şöyle:

"- Yurt giriş ve çıkışlarında, uygun yerlere Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve yurtlarda uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

Yurtların girişinde ve yurt içindeki bölümlerde, el antiseptiği bulundurulmalıdır.

Yurtta kalan öğrencilerin ve personelin yurda giriş/çıkış gün ve saatleri kaydedilmelidir.

Yurtta kalacak kişi sayısı, her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

Yurtlarda, yatakhanelerde ve ortak yaşam alanlarında öğrencilerin birbirleriyle ve çalışanlarla aralarındaki sosyal mesafe, en az 1 metre olacak şekilde uygulanmalıdır.

Yurt girişlerinde parmak okuma sistemi gibi temasla giriş varsa kullanılmamalı veya her kullanıcının kullanım öncesi alkol bazlı antiseptikle el hijyeni sağladığından emin olunmalıdır.

Yurt girişinde otomatik olmayan döner kapılar kullanılmamalıdır.

Salgın sürecinde yurtlara misafir ve ziyaretçi kabul edilmemelidir.

Kurye, kargo görevlisi gibi kişiler yurt içerisine alınmamalı, teslimatlar dış kapıda yapılmalıdır.

Yurtlarda bulunan tüm öğrenci ve çalışanlar maske takmalıdır.

Yurt içinde yer alan kantin ve kafeteryalara alınacak kişi sayısı, çalışanlar ve öğrenciler dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde olmalıdır.

Rehberde, "Tekne, Yatlar Gibi Gezi

tekneleri (gezinti/ tenezzüh), Turistik Amaçlı Deniz Araçları ve Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığına İlişkin Alınması Gereken Önlemler" başlığı altında sıralanan önlemlerden bazıları ise şu şekilde:

"- Deniz turizmi hizmetleri randevulu olarak verilmelidir.

Misafirlerin tesis alanlarına maskeli olarak girmeleri ve tesis içerisinde maskeli olmaları sağlanmalıdır.

Girişte el dezenfektanı bulundurulmalı ve tesise giren her misafirin el antiseptiğini kullanması sağlanmalıdır.

Bütün misafir kullanım alanlarında (bekleme, dinlenme vb.) en az 1 metre mesafeye uyacak şekilde düzenleme yapılmalı, ihtiyaç olan yerlerde zemine ve oturma alanlarına işaretlemeler yapılmalıdır."

"Sergilerde biletleme online ortamda yapılacak"

"Sergilerde Alınması Gereken Genel Önlemler" başlığı altında da sergilerin girişine Kovid-19 önlemleri ile ilgili el yıkama, maske kullanımı ve serginin içinde uyulması gereken kurallara ilişkin afişler asılması gerektiği belirtildi.

Sergilerin girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulması gerektiğine işaret edilen rehberde, sergilere ilişkin sıralanan önlemlerden bazıları şöyle:

"- Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları olabildiğince online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

Online biletlerin sergi girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekod olmasına önem verilmelidir.

Online biletleme esnasında organizasyonda alınacak Kovid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.

Bilet iptal talepleri online ortamda yapılabilmelidir.

Sergilere maske takılarak girilmeli, maskenin içeride de takılması sürdürülmelidir.

Sergi girişindeki personelin (bilet satışı yapan, güvenlik vb.) sosyal mesafeyi koruyamaması söz konusu ise tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanmalıdır.

Ziyaretçi sayısı gözetilerek, mümkünse yığılmaya neden olmayacak sayıda giriş ve çıkış kapısı açılmalıdır. Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalıdır, zeminde tek yönlü gidiş geliş işaretleri konulmalıdır. Giriş ve çıkışlar, kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmelidir.

Sergi ziyaretçileri, mümkün olduğu kadar randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalıdır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Haber
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı 'pik' yaptı
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel 'Otur yerine' diyerek uyardı
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde göbek atıp eğlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Emre Kınay Seda Sayan Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Serdar Aziz Cüneyt Çakır Bülent Korkmaz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk İlaç Kadın Galatasaray
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncellendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 14:22:45. #1.14#
title