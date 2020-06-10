Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi
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Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi

SAĞLIK Bakanlığı'nca 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi.

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi
10.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:04

SAĞLIK Bakanlığı'nca 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, Kurban Bayramı'nda hayvan satış alanlarında maske takılması, müşteri ile el teması (tokalaşma) yapılmaması istendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'optisyenlik müesseseleri ile ilgili alınması gereken önlemler', 'gıda sanayi ve üretim tesisleri ile ilgili alınması gereken önlemler', 'gıda dışı sanayi ve üretim tesisleri ile ilgili alınması gereken önlemler', 'açık alanlarda yapılacak konserlerde alınması gereken önlemler', 'kurban bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik alınması gereken önlemler', 'özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde alınması gereken önlemler', 'park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarının kullanımında alınması gereken önlemler' başlıkları eklendi. 

DENENEN ÜRÜNLER İÇİN ULTRAVİYOLE IŞINLARI UYGULANMAMAMLIBuna göre; optisyenlik müesseselerinde fokometre ve pupillametre veya odaklama terminali kullanımı ve gözlük çerçevesi deneme işlemleri ile ilgili inceleme süresi olabildiğince kısa tutulacak. Personel ve müşteri dahil, 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Randevulu sistemle çalışılması teşvik edilerek, müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Denenen ürünler ve ortam için ultraviyole ışınları uygulanacak.NAMAZ SIRASINDA MASKE ÇIKARILMAYACAKGıda sanayi ve üretim tesislerinde, yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlecek. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenecek ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanacak. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilecek. Mümkünse, yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılacak. Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanacak. Bu işletmelerin mescitlerine girerken maske takılacak ve namaz sırasında da maske çıkarılmayacak.1 METREDEN UZAK DURULACAKSA TIBBİ MASKE YETERLİGıda dışı sanayi ve üretim tesislerinde, asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; çay içme molaları gruplandırılarak ve farklı saatlerde yapılacak. İşletmede duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. elle kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı teşvik edilecek. Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunmaları önerilecek. KONSER ALANLARINLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERAçık alanlarda yapılacak konserlerde, biletleme işlemlerinin tüm aşamaları olabildiğince online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenip, online satış seçeneği muhakkak olacak. Online biletlerin konser girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilecek. Bilet iptal taleplerinin tamamı değerlendirilmeli ve iptallerin online ortamda kabul edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak. Katılımcı sayısı gözetilerek, yığılmaya neden olmayacak şekilde maksimum sayıda giriş ve çıkış kapısı açılacak. Giriş ve çıkışlar, kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturulup, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulacak. HAYVAN SATIŞ YERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERKurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik alınması gereken önlemler kapsamında; hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılarak, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulacak. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılacak. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak. Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılacak. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulacak. Müşteri ile el teması (tokalaşma) yapılmayacak, satış alanlarında maske takılacak. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe yeni bir maske ile değiştirilmesi sağlanacak. Yeni maske takmadan önce ve sonra el antiseptiği kullanılacak. Kesim yapılacak yerler önceden planlanlanarak, standartları kontrol edilecek ve yetkilendirilecek. Hayvan kesim yerleri bulunmayan ilçe veya yerleşim birimlerinde yetkililer standartlara uygun mobil hayvan kesim yerleri oluşturacak. Hayvan kesim yerleri önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu ile yapılacak. Kasaplar; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanacak. SINIFLARDA EN AZ 1,5 METRE ARAYLA OTURMALI

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizliği her servis sonrasında su ve deterjan ile yapılacak. Taşınacak kişi sayısı, servis taşıma kapasitesi ve araçlarda sosyal mesafe kuralları göz önüne alınarak planlanacak. Atılacak maske ve eldivenler için pedallı ve kapaklı çöp kutuları bulundurulacak. Kurum girişinde tüm personel, engelli öğrenci ve ziyaretçiler için temassız ateş ölçümü yapılacak. Engellilerin sınıflarında/odalarında en az 1,5 metre arayla oturmaları sağlanacak. Konuşma, öksürme, hapşırma gibi durumlardan kaynaklanan iletimi azaltmak için çocukların yüz yüze oturmasını engelleyerek, masalar aynı yöne bakacak şekilde düzenlenecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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