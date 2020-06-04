Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi

SAĞLIK Bakanlığı'nca 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi.

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi
04.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:00

SAĞLIK Bakanlığı'nca 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, kreşlerde, gündüz bakımevlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk sayısının sınıf, grup odası büyüklüğüne göre belirlenerek, 10'un üzerinde olmaması gerektiği, çocukların sınıflarda 1 metre arayla oturmalarının sağlanması gerektiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'çay bahçelerinde alınması gereken önlemler', 'dernek lokallerinde alınması gereken önlemler', 'yürüme alanlarında alınması gereken önlemler', 'Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kamplarda alınması gereken önlemler', 'Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezlerinde alınması gereken önlemler', 'millet kıraathanelerinde alınması gereken önlemler', 'mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde alınması gereken önlemler', 'kreşlerde, gündüz bakımevlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında alınması gereken önlemler', 'müzelerde alınması gereken önlemler', 'ören yerlerinde alınması gereken önlemler', 'kaplıcalarda alınması gereken önlemler', 'hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde alınması gereken önlemler', 'giyim, süs eşyası pazarlarında alınması gereken önlemler', 'deniz kenarlarında ve plajlarda olta balıkçılığında alınması gereken önlemler' başlıkları eklendi.

ÇOCUK SAYISI 10'UN ÜZERİNDE OLMAYACAKBuna göre, kreşlerde, gündüz bakımevlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında gruptaki çocuk sayısı sınıf, grup odası büyüklüğüne göre belirlenerek, çocuk sayısı 10'un üzerinde olmayacak. Kuruma her gün girişte, çıkışta ve gün içinde çocukların ateş ölçümü yapılacak. Çocuk ve aile bireylerinin Kovid-19 belirtileri olup olmadığı sorgulanacak. Çocukların ateş ölçüm sonuçları hazırlanan çizelge ile kayıt altına alınacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjonktivit, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olan, Kovid-19 vakası veya temaslısı olan çocuklar içeri alınmayacak. Tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek. Okulun, kuruluşun giriş ve çıkışlarında çocukların el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği bulundurulacak. Yutma riski nedeniyle çocuklar el antiseptiği kullanırken mutlaka denetlenecek.ÇOCUKLAR SINIFLARDA 1 METRE ARAYLA OTURACAKYine servislerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 'Kovid-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler' geçerli olacak. Sürücü, servis görevlileri, 2 yaş ve üzeri tüm öğrenciler serviste maskeli olacak. Serviste alkol bazlı el antiseptiği bulundurulacak. Çocukların sınıflarda, grup odalarında en az 1 metre arayla oturmaları sağlanacak. Konuşma, öksürme, hapşırma gibi durumlardan kaynaklanan bulaşmayı azaltmak için çocukların yüz yüze oturmasını engelleyerek, masalar aynı yöne bakacak şekilde düzenlenecek. Sınıflar, grup odaları mümkün olduğunca kapı, pencere açılarak temiz hava ile havalandırılacak. Klima ve vantilatör kullanılmayacak. Çocukların her saat en az 10 dakika temiz havaya çıkmaları sağlanacak, sınıflar/grup odaları mutlaka havalandırılacak. Havalar uygun olduğunda açık havada yapılan etkinlikler ve geçirilecek zaman daha da artırılacak. Uyku odalarında yataklar olabildiğince birbirinden uzak, en az 1 metre (mümkünse 2 metre) uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilecek. Bulaşmayı daha da azaltmak için çocuklar baş-ayak ucu şeklinde yatırılacak.2 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA MASKE KULLANILMAYACAKRehbere göre, bebeklerde ve 2 yaş altı çocuklarda boğulma tehlikesi nedeniyle maske kullanılmayacak. Ancak aktiviteler sırasında maske takılamıyorsa en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanacak. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf, grup odaları içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmayacak. Kurumdayken Kovid-19 bulguları olan veya hasta olduğundan şüphelenilen bir çocuk saptandığında; çocuğun ve temaslılarının en kısa sürede izolasyonu sağlanacak. Bir izolasyon odası veya alanı oluşturularak, hasta çocuk o alanda kişisel koruyucu ekipman kullanan bir eğitici ile birlikte izole edilecek. Hasta çocuk okuldan, kuruluştan ayrıldıktan sonra izolasyon odası/alanı kurallara uygun şekilde temizlenmeli ve havalandırılacak. Test sonuçları ve tanısı mutlaka kurum tarafından takip edilecek.MÜZELERE RANDEVU İLE GİDİLMELİMüzelerde giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına uyulmalı. Girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli. Müzeye gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmeli. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalı. Müzelere maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmeli. Müzelerde genel olarak 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli. Ziyaretçilerin su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmemeli. Müze ziyaretçileri mümkün olduğu kadar randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalı. Ziyaretçilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.HAMAM, SAUNA, KAPALI HAVUZ VE JAKUZİLERDE ALINACAK ÖNLEMLER

Rehbere göre, hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerdeki ortak kullanım alanları sıklıkla temizlenecek. Yine buralarda hizmet verme sırasında en az 1 metre olan sosyal mesafeye uyulacak. Cankurtaranların bulundurması gereken kişisel koruyucu ekipman; mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven, yüz koruyucu, canlandırma işlemi için gerekenler; suni solunum maskesi, balon ventilasyon, cankurtaranlar canlandırma ve ilkyardım gibi Kovid-19 açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışacak. Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve peştemal getirmesi, kullanması teşvik edilecek. Hamam tası, kese, lif, sünger gibi müşteri tarafından kullanılacak malzemeler müşteriye özel olacak ve başka müşteride kullanılmayacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti Haber
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi...
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Hasan Polatkan Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Mehmet Aurelio Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran Otomobil Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 13:03:27. #1.14#
title