Sağlık Bakanlığı Ramazan uyarıları neler? Ramazan ayında corona virüsten nasıl korunmalı? Sağlık Bakanlığı Ramazan ayı ile ilgili önerileri!
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Huzur, Güncel, Haber

Sağlık Bakanlığı Ramazan uyarıları neler? Ramazan ayında corona virüsten nasıl korunmalı? Sağlık Bakanlığı Ramazan ayı ile ilgili önerileri!

Sağlık Bakanlığı Ramazan ayının koronavirüs salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu. Ramazan ayında tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren 9 maddelik bir uyarı listesi yayınladı.

24.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:57
Sağlık Bakanlığı Ramazan uyarıları neler? Ramazan ayında corona virüsten nasıl korunmalı? Sağlık Bakanlığı Ramazan ayı ile ilgili önerileri!

Ramazan ayı geldi, bu yılki Ramazan tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını dönemine denk geldi. Ramazna ayı bütün inanalar olarak ailemiz ve sevdiklerimizle bir arada huzur ve mutluluk içerisinde geçirdiğimiz bir ay olması bakımından oldukça önmeli. Fakat koronavirüs nedeniyle bu sene Ramazan ayında özel tedbirler uygulamamız gerekecek. Sağlık Bakanlığı Ramazan ayı ile ilgili 9maddelik bir uyarı bildiri yayınladı. Ramazan ayında coronadan korunmak için uyulması gereken 9 madde haberimizde.

Sağlık Bakanlığı Ramazan uyarıları neler? Ramazan ayında corona virüsten nasıl korunmalı? Sağlık Bakanlığı Ramazan ayı ile ilgili hangi önerilerde bul
FAHRETTİN KOCA RAMAZAN AÇIKLAMALARI

SALIK BAKANLIĞI'NIN 9 MADDELİK RAMAZAN UYARI LİSTESİ

1- Sağlıklı insanlar istedikleri takdirde oruç tutabilir. Oruç tutmayı düşünen koronavirüs hastaları, 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli.

2- Dağıtımda görev alacak kişilerin el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında bilgilendirilmeleri gerekiyor.

3- Dağıtım görevlileri yardımları hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.

4- Akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalı.

5- Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı.

6- İbadet sırasında kullanılan seccade, tespih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi gerekiyor.

7- Yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

8- Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az bir metrelik sosyal mesafe korunmalı.

9- Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az bir metre aralıkla durulmalıdır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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