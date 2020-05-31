SAĞLIK BAKANLIĞI PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ'NİN TANITIM FİLMİNİ PAYLAŞTI. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor. Sağlık Bakanlığı, açılış öncesi hastanenin yapım sürecinin ve içinin gösterildiği bir tanıtım filmi paylaştı.

Salgın ve afetlerde kullanılmak üzere yapımına başlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi hizmet vermeye başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Dilmener'in kızı Fulya Gençoğlu, damadı ve torunu da katılacak. Sağlık Bakanlığı, açılış öncesi hastanenin yapım sürecinin ve içinin gösterildiği bir video paylaştı. Toplam 125 bin metrekare alana kurulu Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 75 bin metrekare kapalı alana sahip. Hastanenin 432'si yoğun bakım olmak üzere, gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek toplam bin 8 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım kullanılacak.

HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİHadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 23 dönüm arazi üzerine kurulu ve 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek. II. Abdülhamid döneminde yapılan tarihi bina Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilerek hizmete hazır hale getirildi.Cuma günü açılan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yanı sıra Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin hizmete açılması, Covid-19 salgınında diğer hastanelerin normalleşme sürecini de hızlandıracak.

Kovid-19 salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA