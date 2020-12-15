Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı! KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağını belirtmişti. Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! Sağlık Bakanlığı personel alımı kaç kişi olacak?
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığı'nın kadrolarına yapılacak yerleştirmelere ilişkin açıklamada bulundu. Aygün, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih yapan adayların, yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanmasının planlandığını söyledikten bir kaç saat sonuçlar açıklandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından, "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." diyerek sonuçların açıklanacağını duyurdu.