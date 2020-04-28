Sağlık Bakanlığı'nın tanımadığı meslek: nükleer tıp teknikerliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanlığı'nın tanımadığı meslek: nükleer tıp teknikerliği

Sağlık Bakanlığı tarafından kadro açılmadığı için atanamayan Nükleer Tıp Teknikerliği bölümü mezunları seslerini duyurmak istiyor ve bir an önce atanmak istiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın tanımadığı meslek: nükleer tıp teknikerliği
28.04.2020 08:47 | Son Güncelleme: 28.04.2020 08:53

Nükleer Tıp üniteleri hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli bir yere sahiptir.Özellikle kanser hastalarının en önemli uğrak noktası. Bünyesinde PET CT, gama kamera ve sintigrafi gibi ileri teknolojik cihazları barındıran bu birimlerde tıp alanındakiteknolojik gelişmelere bağlı olarak Nükleer Tıp alanında çalışacak nitelikli sağlık personeli (teknisyen/tekniker) ihtiyacını artırmaktadır.

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu ''Sağlık Bakanlığı tarafından Meslek tanımı henüz yapılmayan Nükleer Tıp Teknikerleri kadro açılmadığı için atanamıyor ve mağdur durumdar. Ülkemizde Nükleer Tıp Teknikeri yetiştirmek üzere ön lisans düzeyinde 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO'da açılmış ve takip eden yıllarda vakıf ve devlet üniversitelerinde de Nükleer Tıp Teknikerliği programları açılarak eğitim öğretime devam etmektedir. Her yıl yaklaşık 250 civarında mezun verilmekte olup toplam mezun sayısı 1500 civarındadır. Ancak meslek tanımı olmadığı için ne kamuda iş bulabiliyorlar ne de özel hastanelerde iş bulabiliyorlar.

COVİT19 gibi küresel bir salgın ile mücadele ettiğimiz bu günlerde nitelikli, eğitimli sağlık personeline ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. Sağlık çalışanlarımızı koronavirüs nedeniyle kaybediyoruz pek çok sağlık personelimiz covit19 bulaşması sonucu hizmet veremiyor. Sağlık Bakanlığı sağlık personeli istihdamı konusunda gerekli önlemleri alınmadığı takdirde birkaç ay sonra hizmet verecek kimseyi bulamayız.

Sesimizin Duyulmasını İstiyoruz

Nükleer Tıp Teknikerliği bölümünden mezun olan Mustafa Kırmızı ''Bin bir güçlükle bu bölümden mezun oldum. Kendimin ve ailemin daha rahat bir hayat yaşaması hayalleri kurduk. Ancak Sağlık Bakanlığı bizim mesleği tanımıyor. Diplomalarımızı tanımıyor.KPSS'ye girdim iyi puan aldım amaKadro açılmadığı için atanamıyoruz.''dedi. Emrıye Kaya da aynı dertlerden yakınarak ''Devlet bizi kabul etmiyor, özel hastaneler bizi kabul etmiyor. 6 yıldır okulumuz mezun veriyor. Sesimizin duyulmasını ve acilen çözüm bulunmasını istiyoruz. Covit19 nedeniylebizler biran önce göreve başlayıp meslektaşlarımıza destek olmak istiyoruz'' dedi.

TÜMRAD-DER Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu ''Zor bir süreçten geçiyoruz. Sahada çalışacak sağlık personeline en çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Sağlık Meslekleri Dairesi'nin acilen Nükleer Tıp Teknikerliği meslek tanımını oluşturarak bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini ve ilk atamada en az 1000 kadro açılmasını talep etmekteyiz. Dernek olarak bu konunun takipçisi olacağız''dedi.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem Haber
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan, 1 kg unun içine para gizleyerek vatandaşlara yardım etti Haber
Dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan, 1 kg unun içine para gizleyerek vatandaşlara yardım etti
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Haber
Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Haber
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil Haber
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı Haber
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak...
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor
ABD'de 'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
ABD'de "Evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Kadir Şeker koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Kadir Şeker koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Bülent Ersoy Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Genç Mayıs Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığı'nın tanımadığı meslek: nükleer tıp teknikerliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 09:48:22. #1.14#
title