Sağlık Bakanlığı'nın tanımadığı meslek: nükleer tıp teknikerliği Sağlık Bakanlığı tarafından kadro açılmadığı için atanamayan Nükleer Tıp Teknikerliği bölümü mezunları seslerini duyurmak istiyor ve bir an önce atanmak istiyor.

Nükleer Tıp üniteleri hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli bir yere sahiptir.Özellikle kanser hastalarının en önemli uğrak noktası. Bünyesinde PET CT, gama kamera ve sintigrafi gibi ileri teknolojik cihazları barındıran bu birimlerde tıp alanındakiteknolojik gelişmelere bağlı olarak Nükleer Tıp alanında çalışacak nitelikli sağlık personeli (teknisyen/tekniker) ihtiyacını artırmaktadır.

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu ''Sağlık Bakanlığı tarafından Meslek tanımı henüz yapılmayan Nükleer Tıp Teknikerleri kadro açılmadığı için atanamıyor ve mağdur durumdar. Ülkemizde Nükleer Tıp Teknikeri yetiştirmek üzere ön lisans düzeyinde 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO'da açılmış ve takip eden yıllarda vakıf ve devlet üniversitelerinde de Nükleer Tıp Teknikerliği programları açılarak eğitim öğretime devam etmektedir. Her yıl yaklaşık 250 civarında mezun verilmekte olup toplam mezun sayısı 1500 civarındadır. Ancak meslek tanımı olmadığı için ne kamuda iş bulabiliyorlar ne de özel hastanelerde iş bulabiliyorlar.

COVİT19 gibi küresel bir salgın ile mücadele ettiğimiz bu günlerde nitelikli, eğitimli sağlık personeline ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. Sağlık çalışanlarımızı koronavirüs nedeniyle kaybediyoruz pek çok sağlık personelimiz covit19 bulaşması sonucu hizmet veremiyor. Sağlık Bakanlığı sağlık personeli istihdamı konusunda gerekli önlemleri alınmadığı takdirde birkaç ay sonra hizmet verecek kimseyi bulamayız.

Sesimizin Duyulmasını İstiyoruz

Nükleer Tıp Teknikerliği bölümünden mezun olan Mustafa Kırmızı ''Bin bir güçlükle bu bölümden mezun oldum. Kendimin ve ailemin daha rahat bir hayat yaşaması hayalleri kurduk. Ancak Sağlık Bakanlığı bizim mesleği tanımıyor. Diplomalarımızı tanımıyor.KPSS'ye girdim iyi puan aldım amaKadro açılmadığı için atanamıyoruz.''dedi. Emrıye Kaya da aynı dertlerden yakınarak ''Devlet bizi kabul etmiyor, özel hastaneler bizi kabul etmiyor. 6 yıldır okulumuz mezun veriyor. Sesimizin duyulmasını ve acilen çözüm bulunmasını istiyoruz. Covit19 nedeniylebizler biran önce göreve başlayıp meslektaşlarımıza destek olmak istiyoruz'' dedi.

TÜMRAD-DER Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu ''Zor bir süreçten geçiyoruz. Sahada çalışacak sağlık personeline en çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Sağlık Meslekleri Dairesi'nin acilen Nükleer Tıp Teknikerliği meslek tanımını oluşturarak bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini ve ilk atamada en az 1000 kadro açılmasını talep etmekteyiz. Dernek olarak bu konunun takipçisi olacağız''dedi.

Kaynak: Bültenler