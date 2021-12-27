Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (3)

BAKAN KOCA: HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle erişebiliyor. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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