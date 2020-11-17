Sağlık Bakanlığı'nın sitesi çöktü mü? Koronavirüs sayısı neden görülmüyor? Covid19 sitesi neden açılmıyor?
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Sağlık Bakanlığı'nın sitesi çöktü mü? Koronavirüs sayısı neden görülmüyor? Covid19 sitesi neden açılmıyor?

17.11.2020 19:50 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:57
Sağlık Bakanlığı'nın sitesi çöktü mü? Koronavirüs sayısı neden görülmüyor? Covid19 sitesi neden açılmıyor?

Sağlık Bakanlığı sitesi bünyesinde açılan Koronavirüs vakalarının paylaşıldığı site hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Sağlık Bakanlığı'nın sitesi çöktü mü? Koronavirüs sayısı neden görülmüyor? 503 hatası nedir? covid19 sitesi neden açılmıyor? Sağlık Bakanlığı vaka sayılarının açıklanması için meraklı bekleyiş sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vakaların ardından yeni tedbirlerin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunduğu sırada Sağlık Bakanlığı sitesi hakkında Sağlık Bakanlığı'nın sitesi çöktü mü? Koronavirüs sayısı neden görülmüyor? gibi soruların cevapları arandı..

covid19 sitesi neden açılmıyor? Sağlık Bakanlığı vaka sayılarının açıklanması için meraklı bekleyiş sürüyor. covid19.saglik.gov.tr çöktü mü? covid19 sitesi neden açılmıyor? Vaka sayıları neden görünmüyor? Sorularının yanıtları araştırılıyor..

SAĞLIK BAKANLIĞI SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

Site yoğunluk sebebiyle hata vermektedir.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesi çöktü mü? Koronavirüs sayısı neden görülmüyor? Covid19 sitesi neden açılmıyor?

503 HATASI NEDİR?

Error 503 Service Unavailable sunucu bazlı bir hata olarak adlandırılabilir. Bu sorun site sahibinden, yazılımcısından ya da yöneticisinden kaynaklanmaz ve web sitenizin içinde barındırdığı hosting firmasından kaynaklanıyor. Bu yanlışlık dünyadaki tüm site sahiplerini ve çoğunlukla blog yazarlarını etkiliyor.

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