Sağlık Bakanlığı'ndan Yaralılarla İlgili Açıklama

Sağlık Bakanlığı, Ordu'daki sel felaketinde yaralananlarla ilgili açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı, Ordu meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ordu'da meydana gelen sel felaketinde başta 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve hastaneler olmak üzere sağlıkla ilgili gerekli tedbirler hızlı bir şekilde alınmıştır. Yaşanan felakette yaralanan 10 vatandaşımız sağlık kurumlarımıza getirilmiştir. Yaralanan vatandaşlarımızdan 8'i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş; hayati tehlikesi olmayan 2 vatandaşımızın ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen sel felaketi dolayısıyla Ordu'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)