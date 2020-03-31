Sağlık Bakanlığı'ndan 'tıbbi maske' kullanımı bilgilendirmesi
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Sağlık Bakanlığı'ndan 'tıbbi maske' kullanımı bilgilendirmesi

SAĞLIK Bakanlığı, yeni koronavirüs (Kovid-19) hastalığına karşı tıbbi maske kullanımına ilişkin bilgilendirici broşürler paylaştı.

31.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:13
Sağlık Bakanlığı'ndan 'tıbbi maske' kullanımı bilgilendirmesi

SAĞLIK Bakanlığı, yeni koronavirüs (Kovid-19) hastalığına karşı tıbbi maske kullanımına ilişkin bilgilendirici broşürler paylaştı.

Bakanlık Twitter hesabından, 'Tıbbi maske nasıl kullanılır, kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir?' notu ile hazırlanan broşürleri paylaştı. Broşürlerde, yeni koronavirüsün solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olduğu belirtildi. Virüsün ise, hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı kaydedildi.

KİMLER TIBBI MASKE KULLANMALI?Broşürde kimlerin tıbbi maske kullanması gerektiğine ilişkin, "Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı belirtilerinden birinin gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takarak, en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Yeni koronavirüs hastalığı tanısı veya şüphesi olan bir kişinin bakımını yapıyorsanız mutlaka tıbbi maske takın. Ev izolasyonundayken çeşitli nedenlerle dışarı çıkmak zorunda kalırsanız enden çıkarken mutlaka tıbbi maske takın. Ev izolasyonundayken evin ortak alanlarını kullanırken mutlaka tıbbi maske takın" denildi. MASKE NASIL TAKILIR?Maskenin nasıl kullanıldığı da fotoğraflar ile anlatılarak, şu bilgilere yer verildi:

"Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır. Maske; katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst taraftaki metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde takılır. Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır. Maske ipli ise maskenin üst kenarlarındaki ipler kulakların üstünden geçirilerek başın arka kısmında bağlanır, alt kenarındaki ipler ensede bağlanır. Maskenin üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine hafifçe bastırılarak yerleştirilir. Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır."

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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