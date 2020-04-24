Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Ayı Tedbirleri
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Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Ayı Tedbirleri

Ramazan ayının başlamasıyla koronavirüs salgınının daha hızlı yayılma ihtimaline karşı, Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler alındığını duyurdu.

24.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:27
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Ayı Tedbirleri

Ramazan ayının başlamasıyla koronavirüs salgınının daha hızlı yayılma ihtimaline karşı, Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler alındığını duyurdu. Ramazan ayı boyunca vatandaşların dikkat etmesi gereken bir uyarı listesi yayınlandı.

Ramazan ayı başladı, ilk sahur 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına başlayan gün yapıldı, 24 Nisan'da ilk oruç tutulmaya başladı. Ramazan ayında vatandaşlar arasındaki iletişim ve temas daha fazla olduğundan, bu durumun koronavirüs salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülüyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda uyarıda bulunarak dikkat edilmesi gereken konuları sıraladı:

Sağlıklı insanlar istedikleri takdirde bu Ramazan boyunca önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilir.

Oruç tutmayı düşünen 65 yaş üstü veya diyabet, yüksek tansiyon gibi hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli. Oruç tutmanın Kovid-19 enfeksiyonu riskini artırdığıyla ilgili yapılmış çalışma bulunmuyor. Kovid-19 hastaları da diğer hastalıklarda olduğu gibi bu konuda hekimlerine danışmalı.

Çok sayıda insanın bir araya gelmesi ve sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle Ramazanda yapılan etkinlikler, eğlence ile fuar ve çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretleri yapılmamalı. Bu konuda televizyon ve sosyal medya desteğiyle faaliyetler yapılmalı.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından iftar çadırları ve iftar organizasyonları gerçekleştirilmemeli. Bunlar yerine önceden hijyen kurallarına uygun olarak paketlenmiş gıdalar, porsiyon yemekler evlere dağıtılabilir. Bu dağıtımın organizasyonunda sosyal mesafe ve hijyen kuralları ön planda tutulmalı.

Dağıtımda görev alacak kişiler el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında önceden bilgilendirilmeli ve bu kişilerin kullanacakları maske, el antiseptiği gibi malzemeler sağlanmalı. Bu kişiler, ellerini sık sık su ve sabunla yıkamalı ya da alkol bazlı el antiseptiği ile temizlemeli. Ateş, öksürük, nefes darlığı olanlar yardım çalışmalarına alınmamalı.

Dağıtım görevlileri yardımları, hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.

Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlenmemeli.

Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı. Bu faaliyetler için televizyon, radyo, dijital ve sosyal medya gibi platformları kullanarak sanal alternatifler oluşturulabilir. Ev, apartman, bahçe, site ya da mahalle gibi yerlerde toplu ibadetler yapılmamalı.

İbadetler sırasında kullanılan seccade, tespih gibi malzemeler kişiselleştirilmeli ve herkes kendisine ait malzemeyi kullanmalı.

Ramazan ayı boyunca yapılacak zekat, sadaka, fitre, bağış gibi her türlü ayni ve nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az 1 metrelik sosyal mesafe korunmalı, maskeler uygun şekilde kullanılmalı, tokalaşmadan kaçınılmalı, uzaktan selamlama yapılmalı.

Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metre aralıkla durulmalı.

Kaynak: Tamindir

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