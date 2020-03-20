Sağlık Bakanlığı'ndan 'pandemi hastanesi' genelgesi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Sağlık Bakanlığı'ndan 'pandemi hastanesi' genelgesi - Haber
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan 'pandemi hastanesi' genelgesi

SAĞLIK Bakanlığı'nca 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen genelge ile bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az 2'si ve 3'üncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan tüm hastanelerin 'pandemi hastanesi' olarak...

20.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:02
Sağlık Bakanlığı'ndan 'pandemi hastanesi' genelgesi

SAĞLIK Bakanlığı'nca 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen genelge ile bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az 2'si ve 3'üncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan tüm hastanelerin 'pandemi hastanesi' olarak kabul edileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 il sağlık müdürlüğüne 'pandemi hastaneleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı koronavirüs hastalığı COVİD-19'un tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturduğu ve bakanlık tarafından da yakından takip edildiğine dikkat çekildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri de dikkate alınarak hastalığa karşı gerekli önlemlerin alındığı, hastalığın ülkede yayılımının önüne geçilmesi amacıyla Bilim Kurulu'nun  düzenli toplanıp değerlendirmeler yaptığı belirtildi. Birçok alanda tedbirler alınmakla birlikte gerek hasta ve hasta yakınları gerek ise sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla tüm sağlık hizmet sunucularında tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

PANDEMİ HASTANELERİGenelgede alınan tedbirler şöyle sıralandı: "Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az 2'si ve 3'üncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler, 'pandemi hastanesi' olarak kabul edilir. Pandemi süresince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilir. Pandemi hastanesi, COVID-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapılmış olduğu hastane olarak tanımlanır."'PANDEMİ EYLEM PLANI'Hastane bünyesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Pandemi Eylem Planı'na göre 'Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi' oluşturulması gerektiğine işaret edilerek, "Pandemi hastanelerinde; pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir. Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu; onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir. Pandemi hastanelerinde COVID-19 tanısı almış hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve yoğun bakımlarda izleneceği belirlenmelidir" ifadeleri kullanıldı.2'NCİ BASAMAK HASTANELER?Genelgede, pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2'nci basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerin de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilmesi istenerek, şöyle denildi: "Pandemi hastalarına ayrılmış klinik ve yoğun bakım yataklarına gidiş güzergahı belirlenir ve bu güzergah üzerinde gerekli tedbirler alınır. Pandemi hastanelerinde gerek klinik gerekse ameliyathane ve doğumhanelerde çalışacak personelin vardiyalar şeklinde isimleri ve unvanları belirlenir. Pandemi hastanelerinde COVID-19 ile enfekte vakaların cerrahi müdahalelerinin yapılabileceği 1 ameliyathane odası ve kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin olduğu hastanelerde enfekte gebelerin doğum yapabilecekleri 1 doğum odasının belirlenmesi ve rezerve olarak tutulması gerekmektedir. Pandemi hastanesinin başhekimi/mesul müdürü, normal işleyişini aksatmayacak şekilde klinik yatakların, yoğun bakımların, ameliyathanenin kullanılması ve personel görevlendirmesi konusunda tam yetkilidir. İl Sağlık Müdürleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliğini yapmakta tam yetkilidir. COVID-19 tanısı konmuş hastaların müracaat ettiği pandemi hastanesi olmayan il/ilçe hastanelerinde, bu hastaların sevki gerçekleştirilir. Hastaların sevki il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafından koordine edilir."Genelgede, belirtilen hususlarda gerekli iş ve işlemlerin yapılarak, Bakanlığa bağlı hastaneler ile devlet/vakıf üniversitesi hastaneleri ve tüm özel sağlık kuruluşlarınca uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.Öte yandan 'pandemi hastanesi' olarak belirlenen hastanelerde normal hastalara bakılmaya devam edileceği, tanı konulan hastalar için klinik ve yoğun bakım ünitelerinin ayrılacağı bildirildi.

 


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Haber
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
Erdoğan Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler Haber
Erdoğan Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haber
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Elazığ'da 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor
Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman...
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ece Erken Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Falcao Okan Buruk Nihat Özdemir Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar Nisan
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığı'ndan 'pandemi hastanesi' genelgesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 00:30:06. #1.15#
title