Sağlık Bakanlığı'ndan 'Omicron' haberlerine ilişkin düzeltme

Sağlık Bakanlığı'ndan ' Omicron' haberler ine ilişkin düzeltme

SAĞLIK Bakanlığı, Türkiye'de görülen Omicron varyantının yüzde 42 seviyesinde olduğu yönündeki haberler in gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, 1 Aralık'tan itibaren gen sekanslaması yapılan 3 bin 344 örnekten 42'sinin Omicron varyantı olduğu ve 6 ilde görüldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının yüzde 42'sinin Omicron varyantı olduğuna yönelik haberler le ilgili açıklamada bulundu. Söz konusu haberler in 'https://covariants.org/per-country' internet sitesindeki grafikler referans alınarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

1 Aralık'tan itibaren gen sekanslaması yapılarak sisteme girilen örnek sayısının 3 bin 344 olduğu aktarılan açıklamada, "Bunların 3 bin 73'ü Delta, 42'si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta'dır (2). Varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID sisteminden 'https://www.gisaid.org' adresinden ulaşılabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber : Caner ÜNVER/ ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

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