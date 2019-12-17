Sağlık Bakanlığı'ndan Malatya'daki yeni hastaneye inceleme
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Sağlık Bakanlığı'ndan Malatya'daki yeni hastaneye inceleme

Ankara'dan Malatya'ya gelen Sağlık Bakanlığı yetkilileri kentte yeni hizmete sunulan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde inceleme yaptı.

17.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:25
Sağlık Bakanlığı'ndan Malatya'daki yeni hastaneye inceleme

Ankara'dan 'ya gelen Sağlık Bakanlığı yetkilileri kentte yeni hizmete sunulan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde inceleme yaptı.


Sağılık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar, İnşaat Uygulama Daire Başkanı Muzaffer Geleri, Malatya İl Sağlık Müdürü Doç.Recep Bentli, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde incelemelerde bulunularak, yatan hastalar ziyaret edildi.


Ankara'dan Malatya'ya gelen yetkililer, 22 Ekim 2019 tarihinde hizmete sunulan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hakkında bilgi aldılar. - MALATYA

Kaynak: İHA
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