Sağlık Bakanlığı'ndan Kan Şekeri Ölçüm Cihazları İçin Uyarı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2015-2018 yılları arasında piyasaya kan şekeri ölçüm cihazı veren 57 firmanın denetlendiğini açıkladı. SGK'nin geri ödeme listesinde bulunan 15 cihazın güvensiz olduğu tespit edildi.

TIBBİ CİHAZLAR DENETİMDEN GEÇTİ

Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen tüm tıbbi cihazların Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun gerçekleştirdiği analizlerle, denetimlerle titiz bir şekilde takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, "2015-2018 yılları arasında 'piyasa gözetimi ve denetimi' faaliyetlerimiz çerçevesinde piyasaya kan şekeri ölçüm cihazı arz eden toplamda 57 firma denetime tabi tutulmuştur.

15 FİRMAYA AİT KAN ÖLÇÜM CİHAZI GÜVENSİZ ÇIKTI

Denetimler sonucunda söz konusu firmalara ait kan şekeri ölçüm cihazlarından 15'inin güvensiz olduğu tespit edilmiş, firmalara yönelik işlemler ivedilikle gerçekleştirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

"CİHAZLAR TOPLATILDI"

Açıklamada, analiz sonuçları kapsamında güvensiz olduğu tespit edilen kan şekeri ölçüm cihazlarının piyasaya arızının durdurulduğu, cihazların toplatıldığı kaydedildi.

Aralarında kan şekeri ölçüm cihazlarının da bulunduğu güvensiz olduğu tespit edilen tıbbi cihazlara ilişkin güncel listelere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinden ulaşılabileceğinin ifade edildiği açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödemesi yapılan 83 farklı kan şekeri ölçüm cihazı bulunduğu aktarıldı.