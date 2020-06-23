Sağlık Bakanlığı'ndan 'İstanbul'daki hastane yangını' açıklaması SAĞLIK Bakanlığı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının, can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldüğünü duyurdu.

SAĞLIK Bakanlığı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının, can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 21.30'da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi. Açıklamada, duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastanenin normal hizmetine devam edeceği de kaydedildi.

Kaynak: DHA