Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay'a 38 ambulans
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Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay'a 38 ambulans

27.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:39

Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay'a 38 ambulans Hatay'da ambulans sayısı 122 oldu Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay'a gönderilen 38 ambulans Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay'a 38 ambulans

Hatay'da ambulans sayısı 122 oldu

HATAY - Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay'a gönderilen 38 ambulans Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Geçen hafta bakanlık tarafından 3 yenidoğan ambulansı Hatay'a gönderilirken, bugün de 35 adet acil yardım ambulansı gönderildi. Binanın bahçesinde ambulanslar ile ay-yıldız yapılırken, Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hasbolat Hatay'a toplam 38 ambulansın bakanlık tarafından gönderildiğini söyledi.

Ambulansların hizmet sunumu noktasında çok büyük katkılar sağlayacağını belirten Hasbolat, "Geçen hafta itibari ile 3 adet yenidoğan ambulansımız, dün itibari ile bakanlığımız tarafından 35 adet acil yardım ambulansımız hizmete kullanılması açısından Hatay'a gönderildi. Bu bizim açımızdan hizmet sunumu noktasında çok büyük katkılar sağlayacaktır. 84 olan ambulans sayımız yeni gelen ambulanslarla birlikte 122 rakamına ulaştı. 56 olan istasyon sayımızı da 2021 yılı içerisinde yeni açmayı planladığımız 13 istasyon ile 69'a çıkaracağız. Dolayısı ile halkımıza hizmet noktasında bakanlığımızın desteği ile en kısa süre de nasıl katkı sağlayabiliriz çabaları içerisinde olmanın sonuçlarını almaya başladık. İnşallah bundan sonra güzel hizmetlerle beraber olacağız" dedi.

Daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulanslar Türk Bayrakları eşliğinde şehir turu yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay'a 38 ambulans
Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay'a 38 ambulans
Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay'a 38 ambulans
Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay'a 38 ambulans

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 16:51:06. #1.15#
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