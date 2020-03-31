Sağlık Bakanlığı'ndan Bilgilendirme: Kimler Maske Kullanmalı, Maske Nasıl Takılmalı? Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınından korunmak için takılan tıbbi maskelere ilişkin bilgilendirici broşüler paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınından korunmak için takılan tıbbi maskelere ilişkin bilgilendirici broşüler paylaştı. Kimler tıbbi maske takmalı? Maske nasıl takılır? Maske kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir? gibi birçok sorunun yanıtı yer alıyor.

Koronavirüs salgını şimdiye kadar ülkemizde 168 can aldı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla insanlara sürekli olarak evde kalmaları hatırlatılıyor. Ancak gerek çalışmak gerekse de market alışverişi gibi zorunlu haller için dışarı çıkılıyor. İnsanlar korunmak için haliyle maske takma gereği duyuyor. Ancak T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü, hasta olmayanların maske takmaması gerektiğini söylüyor. Peki, kimler tıbbi maske kullanmalı? Bakanlık, maske kullanımına ilişkin broşüler paylaşarak kafalardaki soru işaretini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Koronavirüs Nedir, Nasıl Bulaşır?

Bakanlık tarafından paylaşılan broşürde yeni koronavirüsün solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olduğu ifade ediliyor. Virüsün hasta kişilerin öksürme veya hapşırmasıyla ortaya saçtığı damlacıkların aynı ortamdaki diğer bireyler tarafından solunmasıyla damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı belirtiliyor.

Kimler Maske Kullanmalı?

Kimlerin maske kullanması gerektiğine ilişkin olarak da "Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı belirtilerinden birinin gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takarak, en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Yeni koronavirüs hastalığı tanısı veya şüphesi olan bir kişinin bakımını yapıyorsanız mutlaka tıbbi maske takın. Ev izolasyonundayken çeşitli nedenlerle dışarı çıkmak zorunda kalırsanız enden çıkarken mutlaka tıbbi maske takın. Ev izolasyonundayken evin ortak alanlarını kullanırken mutlaka tıbbi maske takın." açıklaması yer alıyor.

Tıbbi maske nasıl kullanılır, kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir? #HayatEveSığar pic.twitter.com/bO8ViaFOsV

— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 31, 2020

Maske Nasıl Takılır?

Maskenin nasıl takıldığı da fotoğraflarla birlikte detaylı olarak açıklanıyor. Şöyle ki; "Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkanır. Maske; katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst taraftaki metal şerit burun köprüsünün üzerine gelecek şekilde takılır. Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır. Maske ipli ise maskenin üst kenarlarındaki ipler kulakların üstünden geçirilerek başın arka kısmında bağlanır, alt kenarındaki ipler ensede bağlanır. Maskenin üst tarafındaki metal şerit burun köprüsünün üzerine hafifçe bastırılarak yerleştirilir. Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır."

Türkiye'de son durum ne?

Ülkemizin mevcut Koronavirüs tablosunu burada ve aşağıda paylaştığım linkte bulabilirsiniz.

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— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 30, 2020