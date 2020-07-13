Sağlık Bakanlığı'ndan Bez Maske Uyarısı! Sağlık Bakanlığı, maske kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, maske kullanımı konusunda uyarıda bulundu. Koronavirüse karşı en iyi korumayı sağladığı söylenen üç katlı cerrahi maske ve N95 tipi maskeden daha çok kullanılan bez maskeye ilişkin de bilgiler verildi.

Sağlık Bakanlığı'nca "Maskenizin ağız ve burnunuzu tamamen kapattığından emin olun. Maske bu bölgelere tam olarak oturmalı ve yüz ile maske arasında boşluk bulunmamalıdır." uyarısında bulunuldu. Maskenin kişiye özel olması, her bireyin sadece kendisine ait olan maskeyi kullanması gerektiği belirtildi. Kovid-19'dan korunmada esas olanın sosyal mesafenin (3-4 adım) korunması ve el temizliği olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Bez Maske Nasıl Kullanılır?

Maske takmadan önce ellerinizi en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkayın veya alkol içerikli el antiseptiği ile 20-30 saniye ovalayın.

Yüzünüze uygun ölçüde ve rahat nefes alıp vermenizi sağlayan pamuklu kumaştan yapılmış bir maske kullanın.

Çocuklarınız için onların yüzlerine uyacak ölçüde bir maske kullanın. DİKKAT: Bez maske; 2 yaşın altındaki çocuklarda, solunum sıkıntısı olanlarda, şuuru kapalı olanlarda ve maskeyi yardımsız çıkarıp takmada engeli olanlarda kullanılmamalıdır.

Maskenin ağız ve burnunuzu tamamen kapattığından emin olun. Maske bu bölgelere tam olarak oturmalı ve yüzünüzle maske arasında boşluk kalmamalıdır.

Maskeyi takarken maskenin iç yüzüne dokunmayın. Maskeyi kulağa takılan lastiklerinden veya başın arkasında bağlanan iplerinden tutarak takın.

Maskeyi asla çenenizin altına veya başınızın üstüne yerleştirerek kullanmayın.

Nemlenen veya kirlenen maskenizi değiştirin, bunun için çantanızda veya yanınızda birden fazla maske taşıyın.

Temiz ve kirli maskeleri ayrı naylon torbalarda taşıyın.

Maskeyi çıkarırken burun, ağız ve çeneyi içine alan, yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısmına dokunmadan kulağa takılan lastiklerinden veya başın arkasında bağlanan iplerinden tutarak çıkarın. Bu esnada ağız, burun veya gözünüze temas etmeyin.

Maskeyi çıkardıktan sonra iç ve dış kısmına dokunmayın. Maskenizi yıkadıktan sonra tekrar kullanacaksanız yanınızda ayrıca bulundurduğunuz başka bir temiz naylon torba içine koyun. Maskenizi bir daha kullanmayacaksanız çöpe atın. Maskeyi çıkardıktan sonra ellerinizi en az 20 saniye su ve normal sabunla yıkayın veya alkol içerikli el antiseptiği ile 20-30 saniye ovalayın.

Kullanıp çıkardığınız bez maskeleri su ve deterjan ile yıkayın.

Maskenizi yıkadıktan sonra kurumasını bekleyin, kullanmadan önce sıcak ve kuru ütüleyin.

Kaynak: Tamindir