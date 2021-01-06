Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşı çağrısı' uyarısı
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşı çağrısı' uyarısı

06.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:13
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşı çağrısı' uyarısı

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanlığı'nca, "Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz.

SAĞLIK Bakanlığı'nca, "Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sizi arayıp 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek 'Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin. Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız! Covid-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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