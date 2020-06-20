Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreni - Erol Özvar (2)
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması İSTANBUL - Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreninde konuştu.
20.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:36
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşması İSTANBUL - Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreninde konuştu.
Kaynak: AA