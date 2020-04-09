Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu! Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2020
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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu! Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2020

Sağlık Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda sürekli işçi alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kura sonuçları Sağlık Bakanlığı üzerinden açıklanıyor. 32 bin işçi alımı yapılacaını duyuran Bakan Koca, İŞKUR üzerinden başvuruların alınacağını duyurmuştu. İşte, detaylar...

09.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:31
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu! Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2020

Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama! Başvurular, 26 Mart-30 Mart 2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçlarının ilki 7 Nisan'da belli oldu. 26 il ve bakanlık teşkilatı için gerçekleştirilen ilk kura seçiminin ardından 8 Nisan ve 9 Nisan tarihlerinde Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklanmaya devam edecek. Sağlık Bakanlığı personel yerleştirme nasıl olacak?

SÜREKLİ İŞÇİ İLANINA 737 BİN 489 KİŞİ BAŞVURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesinde temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak, diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 32 bin sürekli işçi istihdamı yapılacağını bildirmişti. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek personeli ve aşçı branşlarında alımın devam ettiği Sağlık Bakanlığı sürekli işçi kura sonuçları 8-9 Nisan günlerinde açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında yer alan 7 Nisan 2020 tarihinde yapılan duyuruda; T.C. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir.

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir. Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

08 NİSAN 2020 DUYURUSU

T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı Kurası sonuçları Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için yayınlanmıştır. Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden kimllik bilgileri girilerek kişisel olarak öğrenilebilecektir.

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 NİSAN 2020 DUYURUSU

Afyonkarahisar,Ağrı,Aksaray,Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova veYozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bakanlığı Kura Sonuçları için tıklayın...

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

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