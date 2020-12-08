Sağlık Bakanlığı: "(Kovid-19) Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda...
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Sağlık Bakanlığı: "(Kovid-19) Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda...

08.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:00
Sağlık Bakanlığı:

Sağlık Bakanlığı: "(Kovid-19) Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı: "(Kovid-19) Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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