Sağlık Bakanlığı: "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız...
Sağlık Bakanlığı: "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir.
20.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:48
Sağlık Bakanlığı: "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir."
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Kaynak: AA