Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testi sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir
SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüs testi yaptıran kişilerin, sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceği duyuruldu.
20.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:49
SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüs testi yaptıran kişilerin, sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceği duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabilir" denildi.
Kaynak: DHA