Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle özel ve vakıf hastanelerini 'pandemi' hastanesi ilan etti
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Sağlık Bakanlığı, Dünya

Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle özel ve vakıf hastanelerini 'pandemi' hastanesi ilan etti

Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle özel ve vakıf hastanelerini birleştirdi

20.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:14
Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle özel ve vakıf hastanelerini 'pandemi' hastanesi ilan etti

Türkie'de Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı aldığı önlemler çerçevesinde bugünden itibaren tüm özel ve vakıf hastanelerini 'pandemi hastanesi' ilan etti. Yayımlanan genelge ile böylece özel ve devlet hastanesi ayrımı ortadan kalkmış oldu. Gerekli klinikleri bulunduran tüm hastaneler salgın hastanesi ilan edildi.

"Açıklamada gerek hasta yakınları gerek ise sağlık kurumlarındaki yoğunluğun en aza indrilmesi ve sağlık personelimiz üzerindeki yükün azaltılması amacıyla tüm sağlık hizmet sunucularında aşağıda yer alan tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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