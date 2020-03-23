Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak - Haber
Koronavirüs, Türkiye, Sağlık

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak.

23.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:34
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Haber
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
'En büyük hobim cinsel ilişki' diyerek gündem olan Didem isyan etti Haber
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
İstanbul'da karantinadan kaçan kadın, polis ekiplerini alarma geçirdi Haber
İstanbul'da karantinadan kaçan kadın, polis ekiplerini alarma geçirdi
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haber
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haber
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken James Bond Rita Wilson Seren Serengil
Spor Falcao Ersun Yanal Ünal Karaman Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Fransa Almanya 112 Acil
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 11:37:59. #1.14#
title