Sağlık Bakanlığı "kesinti" iddialarını yalanladı Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı yardım kampanyası için sağlık personelinin maaşlarından kesinti yapılacağı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı yardım kampanyası için sağlık personelinin maaşlarından kesinti yapılacağı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Birinci, söz konusu iddiaların yer aldığı belgenin sahte olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, sağlık çalışanlarının maaş kesintisine ilişkin sosyal medyada dolaşan belgeye dair bir açıklama yaptı. Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı yardım kampanyası için sağlık personelinin maaşlarından kesinti yapılacağı iddialarının yer aldığı belgenin sahte olduğunu duyurdu. Birinci yaptığı açıklamada, "Bu SAHTE belgeyi Korona'dan daha hızlı yayıp insanları kandırmaya çalışanların vicdanlarını tedavi etmeye vaktimiz yok. Sizi Korona ailesinin uslanmaz bireyleri olarak kabul ediyoruz" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA