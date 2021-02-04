Sağlık Bakanlığı Kars'ın ambulans filosuna 4 araç daha kattı

Sağlık Bakanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinin hızlı, etkin ve eksiksiz sürdürülebilmesi için, kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'a tam donanımlı 4 ambulans gönderildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinin hızlı, etkin ve eksiksiz sürdürülebilmesi için, kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'a tam donanımlı 4 ambulans gönderildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Hekimevi önünde düzenlenen ambulans teslim töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin sağlık alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini ve önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

Kentte sağlık hizmetini vatandaşlara en iyi şekilde vermek için gayret gösterdiklerini ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 140 uzman hekim, 114 pratisyen hekim, diğer sağlık çalışanlarımızla 2 bin 538 personelimizle sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vermeye devam ediyoruz. Bugün 42 ambulansımızı, 4 tam donanımlı ambulans ile 46'ya çıkarttık. İlimizin acil sağlık hizmetlerinde önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca ilimize şu ana kadar 8 bin 118 aşı geldi. Biz 6 bin 115 aşıyı vatandaşımıza uyguladık. Sorunsuz şekilde devam ediyoruz. İnşallah kısa bir süre içerisinde birinci aşamayı tamamlamış, ikinci aşamaya geçmiş olacağız."

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da ambulansların hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Kars'ta 2002 yılında 2 ambulans vardı. O ambulanslara ihtiyacınız varsa yakıtını cebinizden ödemek zorundaydınız. Bugün 46 tam donanımlı, 4x4 ambulans Kars'ın her yerinde, 7 ilçesinde ve istasyonlarında hizmet veriyor." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu da Türkiye'nin sağlık alanında önemli gelişmeler kaydettiğini ve bazı ülkelere dahi yardımlar yaptığını dile getirerek, "Aile sağlık hizmetlerinde her gün daha da ileriye gitmektedir. İlimize bakanlığımızca tahsis edilen 4 tam donanımlı ambulansı bugün itibarıyla istasyonlarımıza dağıtarak hizmet vermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik