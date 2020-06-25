Sağlık Bakanlığı iş yerlerinde alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı! İş yerlerinde uyulması gereken kurallar neler?
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Sağlık Bakanlığı iş yerlerinde alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı! İş yerlerinde uyulması gereken kurallar neler?

Covid-19 virüsünün neden olduğu yeni tip koronavirüs salgınında iş yerlerinde alınacak tedbirleri açıklayan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi güncellendi. Yeni başlıkların eklendiği rehbere, iş yerlerinde koronavirüsten sorumlu personel bulundurulması şartı dahil edildi. Peki, koronavirüse karşı iş yerlerinde hangi önlemler alınmalı?

Sağlık Bakanlığı iş yerlerinde alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı! İş yerlerinde uyulması gereken kurallar neler?
25.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:10

Koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tedbirlere ek olarak; 'mevsimlik tarım işçilerine yönelik alınması gereken önlemler', 'iş yerlerine yönelik alınması gereken genel önlemler', 'iş yerlerinde müşterilere yönelik alınması gereken genel önlemler', 'iş yerlerinde personele yönelik alınması gereken genel önlemler', 'havalimanlarındaki güvenlik kontrol ve pasaport memurlarına yönelik alınması gereken önlemler', 'iş yerlerinde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik alınması gereken genel önlemler' başlıklarda yer aldı. İşte ayrıntılar...

İŞ YERLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELER?

Covid-19 virüsünün kolay bulaşma özelliği sebebiyle Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinin çalışanları açısından uygulaması gereken maddeleri sıraladı:

» İş yerinde 10 ve daha fazla personel çalışıyorsa COVID-19'dan sorumlu bir personel görevlendirilmelidir.

» Personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

» COVID-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilmelidir.

» Personelin tümü kuralına uygun olarak ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmelidir. Yeni maske takılırken eller yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Müşteri ile en az 1 metre sosyal mesafe korunmalıdır. Müşteriye ürünün tanıtılması, gösterilmesi gibi mesafenin korunamadığı durumlarda tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanılmalıdır.

» Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

» Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini arttırabileceği için, temizlik personeli, bulaşık yıkayanlar, et ve et ürünleri ile paketlenmemiş gıda satışında çalışan personel haricindeki çalışanların eldiven kullanımı önerilmemektedir. Personel eldivenli iken herhangi bir yere dokunmamalıdır.

» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

» Personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan kantin ve kafeteryalarla ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.

» Güvenlik görevlileri için "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan güvenlik görevlileri ile ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.

TARIM İŞÇİLERİNE YÖNELİK TEDBİRLER

Tarımsal üretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Mevsimlik Tarım İşçileri (MTİ) eş ve aileleri için aşağıdaki genel kurallar belirlenmiştir:

» MTİ'lerinin varışından sonra COVID-19 ile genel enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri hakkında MİT'lerine bilgilendirme yapılır.

» El hijyeni, el yıkama ve maske kullanımı konusunda eğitim yapılmalıdır.

» MTİ'de bağışıklama, gebe takibi vb. rutin sağlık hizmetlerinin aksatılmamasına dikkat edilmelidir.

» İl/ilçe sağlık müdürlüğü MTİ'de hastalık belirti ve bulguları çıktığında, hangi numaranın aranacağını belirlemeli ve MTİ temsilcisine vermelidir. Temsilci, MTİ'lerini yerinde değerlendirmeli ve olası vaka düşünüldüğünde ilgili numara aranarak T.C. Sağlık Bakanlığının COVID-19 Rehberine göre hasta ve temaslı takibi yapılmalıdır.

» Varış il/ilçesinde uygun alt yapısı olan sağlıklı barınma koşulları sağlanmalıdır. Çadırlarda konaklama yapılması durumunda; çadırlar arasında en az 1,5 metre mesafe olması ve çadır alanının çadırda kalacak kişi başına en az 3 metre kare alan düşecek büyüklükte olması sağlanmalıdır.

» İçme ve genel kullanım birlikte düşünüldüğünde, geçici yerleşim alanlarında 15-40 litre/kişi günlük suya ihtiyaç duyulmaktadır.

» MTİ'nin barınma ve çalışma yerlerindeki en önemli temel gerekliliklerden birisi sağlıklı tuvalet sağlanmasıdır. Kişi sayısına bağlı olarak tuvalet kabini sayısı minimum 10 kişiye 1 tuvalet olacak şekilde planlanmalıdır. Tuvaletler yerleşim alanının en az 30-50 metre uzağında olmalıdır.

» Barınma ve çalışma alanlarında bireyler arasında sosyal mesafe olan en az 1 metre sağlanmalıdır.

» Barınma ve çalışma alanlarında uygun el yıkama ve banyo olanakları standartlar çerçevesinde sağlanmalıdır. Yıkanma yerleri; en az 10 kişiye bir yıkanma musluğu, 50 kişiye bir duş (yazın duş sayısı 30 kişiye bir) olacak şekilde düzenlenmelidir.

» Çöplerle temasın en aza indirilmesi amacıyla belediyeler/il özel idareleri tarafından çöplerin sık olarak toplanması ve ortamın hijyen koşullarının arttırılması için destek sağlanmalıdır.

» MTİ'nin çalışma alanlarına servisle nakledilmeleri söz konusu ise toplu ulaşım araçları ile sosyal mesafe koşulları dikkate alınarak taşınmaları işveren/ aracılar tarafından sağlanmalıdır.

» COVID-19 hastalığının bulaşıcılığı göz önünde bulundurularak MTİ'nin yerleştikleri çadır ve çalışma alanlarından başka bölgelere, ilçelere ve illere izinsiz geçiş yapmaları önlenmelidir.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ÖNLEMLER

İş gereği vatandaşa yakın mesafede bulunmak durumunda olan güvenlik görevlilerinin buna karşı çeşitli yollar geliştirildi:

» Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için cam kabinlerde bulunmaları önerilir.

» Bu mümkün değilse kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

» Güvenlik görevlileri tıbbi maske takmalıdır.

» Üst aramasında görevli kişiler tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanmalıdır. KKE görevlinin aktif olarak görev yaptığı sırada kesintisiz olarak kullanılmalı ve aşağıdaki kurallara uyulmalıdır;

» Maskenin burun, ağız ve çeneyi de kapatacak şekilde takılması, dış yüzeyine dokunulmaması, dokunulur ise alkol içerikli el antiseptikleri ile el hijyeni sağlanmalıdır.

» Maske ön yüzüne dokunulmadan yanlarda yer alan lastiklerinden, bağcıklı ise bağcıklarından tutularak çıkartılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

» Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmeli, sonrasında alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Eldivenin doğru kullanımı çok önemlidir. Değiştirilmeyen eldivenler kontaminasyona yol açacağından herhangi bir yüzeye dokunmamaya ve el hijyenine özen gösterilmelidir.

» Görevlinin iş mahallinden dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullanılan ekipman çıkarılırken önce eldiven, gözlük/ yüz koruyucu ve en son maske çıkarılmalıdır. Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutularına atılmalıdır. Tek kullanımlık olmayan gözlük/yüz koruyucu %70'lik alkolle silinerek dezenfekte edilmelidir.

» Görevli tekrar iş başı yapıldığında yeni bir maske ve eldiven ile dezenfekte edilmiş gözlük/yüz koruyucu takılmalıdır.

» Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulmalıdır.

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