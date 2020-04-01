Sağlık Bakanlığı, "immün plazma temini"ne ilişkin kriterleri belirledi
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavisinde kullanılacak "immün plazma temini"ne ilişkin kriterleri belirledi.
01.04.2020 22:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:37
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavisinde kullanılacak "immün plazma temini"ne ilişkin kriterleri belirledi
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Kaynak: Dunya.com