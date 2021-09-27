Sağlık Bakanlığı ile TTB Aşılamada Buluştu
Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nı, Corona virüsü salgınıyla ilgili verilerini şeffaflıkla açıklamamakla ve aşılama kampanyasını başarılı yürütememekle itham etse de "mutlaka aşı yaptırılması gerektiği" çağrısını destekliyor.
Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nı, Corona virüsü salgınıyla ilgili verilerini şeffaflıkla açıklamamakla ve aşılama kampanyasını başarılı yürütememekle itham etse de "mutlaka aşı yaptırılması gerektiği" çağrısını destekliyor
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