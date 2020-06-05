Sağlık Bakanlığı hizmet sektörü için Kovid-19 tedbirlerine yönelik özel afişler hazırlattı
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Sağlık Bakanlığı hizmet sektörü için Kovid-19 tedbirlerine yönelik özel afişler hazırlattı

Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hizmet sektörüne özel hazırlanan rehberler doğrultusunda afişler tasarlandı.

Sağlık Bakanlığı hizmet sektörü için Kovid-19 tedbirlerine yönelik özel afişler hazırlattı
05.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:23

Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hizmet sektörüne özel hazırlanan rehberler doğrultusunda afişler tasarlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hizmet alanındaki her sektöre özel hazırlanan rehberler doğrultusunda tasarlanan afişler, "https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calisma-rehberi-afisleri.html" adresinden yayımlandı.

İş yerlerine yönelik afişlerde, maskenin doğru takılması, mesafenin korunması, ellerin sık yıkanması, eller ile yüze temas edilmemesi uyarıları yer aldı. Pazar yerlerinde esnafın bağırarak satış yapmaması gerektiğine de dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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