Sağlık Bakanlığı: "Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek...
Sağlık Bakanlığı: "Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.
Sağlık Bakanlığı: "Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan