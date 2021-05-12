Sağlık Bakanlığı: "Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek...
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Sağlık Bakanlığı: "Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek...

Sağlık Bakanlığı: 'Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı: "Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.

Sağlık Bakanlığı: "Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında şehit sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi.
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