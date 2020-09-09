Sağlık Bakanlığı görevlisiyiz diyerek dolandırıcılık yapmak istediler
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Sağlık Bakanlığı görevlisiyiz diyerek dolandırıcılık yapmak istediler

Kırşehir'de, bir haftada kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp evlere 'dezenfekte çalışması yapmaya geldik' diyen 5 kişi yakalandı.

Sağlık Bakanlığı görevlisiyiz diyerek dolandırıcılık yapmak istediler
09.09.2020 01:02 | Son Güncelleme: 09.09.2020 01:06

Kırşehir'de, bir haftada kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp evlere 'dezenfekte çalışması yapmaya geldik' diyen 5 kişi yakalandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Yelek köyünde vatandaşın jandarma birimlerine yaptığı ihbar sonrası ortay çıkan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Köy halkı ile görüşen ve şahıslar üzerinde detaylı inceleme başlatan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, şüpheli A.A., M.K., A.A.,D.D. VE B.D.'ye ulaştı.

İddialar üzerine ifadeleri alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi. Dolandırıcılık ve küçük yaşta çocuğu suça azmettirmek suçlarını işledikleri nedeniyle şüphelilerden A.A., M.K., A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşı küçük olan D.D., adlı çocuk ise sevgi evlerine gönderilken B.D. adlı şüpheli ise adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin Kırşehir'e Şanlı Urfa'dan geldikleri bilgisine ulaşıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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