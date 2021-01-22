Sağlık Bakanlığı, Datça'ya tam donanımlı ambulans gönderdi

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, Datça Pa­la­mut­bü­kü Sağ­lık Oca­ğın­da kul­la­nıl­mak üzere gönderilen tam do­na­nım­lı am­bu­lans, düzenlenen törenle teslim edildi.

AK Parti Datça İlçe Başkanı Fatih Keleş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tam donanımlı ambulansın hizmete girdiğini bildirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Keleş, şunları kaydetti:

"İlçeye verdikleri desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'ye ve İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'e teşekkür ediyor, Datça'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan