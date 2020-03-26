Sağlık Bakanlığı daimi işçi alacak AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Edirne'de istihdam edilmek üzere daimi işçi alınacağını bildirdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Edirne'de istihdam edilmek üzere daimi işçi alınacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı açıklamada, 100 temizlik, 12 güvenlik görevlisi ile 5 klinik destek elemanının alınacağını ifade etti.

Bugün başlayacak başvuruların 1 Nisan'a kadar www.iskur.gov.tr, e- devlet ve Alo 170 üzerinden yapılacağını aktaran Aksal, işe alımların kura çekimi ile gerçekleştirileceğini belirtti.

Emekli maaşlarını evden alabilecekler

Milletvekili Aksal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verildiğini kaydetti.

Aksal, maaş ödemelerinin, öncelikle banka görevlilerince, görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ile yapılacağını duyurdu.

Kaynak: AA